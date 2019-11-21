Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна грузовиков российского МЧС с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной ЛНР прибыла в четверг утром в столицу республики – Луганск.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС Луганской народной республики сообщает РИА Новости.

«Автомобили 92-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что гуманитарный конвой доставил в Луганск свыше 80 тонн наборов детского питания.

Напомним: МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбассе с августа 2014 года. За прошедшее время на юго-восток Украины прибыли более 90 автоколонн, которые привезли жителям Донецкой и Луганской народных республики более 92 тысяч тонн гуманитарных грузов – продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и строительных материалов.