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Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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9:54   21 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна грузовиков российского МЧС с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной ЛНР прибыла в четверг утром в столицу республики – Луганск.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС Луганской народной республики сообщает РИА Новости.

«Автомобили 92-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что гуманитарный конвой доставил в Луганск свыше 80 тонн наборов детского питания.

Напомним: МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбассе с августа 2014 года. За прошедшее время на юго-восток Украины прибыли более 90 автоколонн, которые привезли жителям Донецкой и Луганской народных республики более 92 тысяч тонн гуманитарных грузов – продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и строительных материалов.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #донбасс #украина #лнр #гуманитарная помощь #гуманитарный конвой

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