Путин собирается в январе посетить Израиль

Президент РФ Владимир Путин намерен в январе 2020 года приехать в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста и в открытии монумента жертвам Второй мировой войны и, в частности, жертвам Ленинградской блокады.

Как сообщает в среду вечером РИА Новости, о своих планах побывать в январе в Израиле глава государства заявил на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Президент РФ заявил, в частности, что российско-израильское взаимодействие имеет большое значение.

«И у нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях», - добавил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Израиль является почти русскоговорящей страной, так как полтора миллиона граждан Израиля – это выходцы из Советского Союза.