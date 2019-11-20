Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

 Вишневский на фоне секс-скандала рассказал о «прекрасных» отношениях с деканом Воронцовым

Вишневский на фоне секс-скандала рассказал о «прекрасных» отношениях с деканом Воронцовым
Мост в Станице Луганской открылся для пешеходов

Мост в Станице Луганской открылся для пешеходов

Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок
Путин собирается в январе посетить Израиль

Путин собирается в январе посетить Израиль

 Евросоюз под видом реформы перекрывает путь в объединение Балканам и Украине

Евросоюз под видом реформы перекрывает путь в объединение Балканам и Украине
Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

 Вишневский на фоне секс-скандала рассказал о «прекрасных» отношениях с деканом Воронцовым

Вишневский на фоне секс-скандала рассказал о «прекрасных» отношениях с деканом Воронцовым
Мост в Станице Луганской открылся для пешеходов

Мост в Станице Луганской открылся для пешеходов

Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок
Путин собирается в январе посетить Израиль

Путин собирается в январе посетить Израиль

 Евросоюз под видом реформы перекрывает путь в объединение Балканам и Украине

Евросоюз под видом реформы перекрывает путь в объединение Балканам и Украине
22:26   20 Ноября 2019
Весь мир

Путин собирается в январе посетить Израиль

Путин собирается в январе посетить Израиль

Президент РФ Владимир Путин намерен в январе 2020 года приехать в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста и в открытии монумента жертвам Второй мировой войны и, в частности, жертвам Ленинградской блокады.

Как сообщает в среду вечером РИА Новости, о своих планах побывать в январе в Израиле глава государства заявил на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Президент РФ заявил, в частности, что российско-израильское взаимодействие имеет большое значение.

«И у нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях», - добавил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Израиль является почти русскоговорящей страной, так как полтора миллиона граждан Израиля – это выходцы из Советского Союза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #израиль #визит #планы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...