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21:58   20 Ноября 2019
Россия

Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

Московские полицейские нагрянули в среду с проверкой в филиал «Международного общества сознания Кришны», который расположен в деревне Коргашино под Мытищами.

Как сообщает телеканал «360», правоохранители посетили трехэтажное здание, в котором располагался филиал «Международного общества сознания Кришны». В здании стражи порядка обнаружили большое количество религиозных символов, кришнаитских картин и ковриков для молитв, а также курящиеся благовония и примерно три десятка человек в долгополых холщовых одеждах.

Всех обнаруженных в здании граждан сотрудники полиции задержали и отправили в отделение для проверки документов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #задержание #полиция #общество #мытищи

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