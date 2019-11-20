Полиция задержала в Мытищах десятки кришнаитов

Московские полицейские нагрянули в среду с проверкой в филиал «Международного общества сознания Кришны», который расположен в деревне Коргашино под Мытищами.

Как сообщает телеканал «360», правоохранители посетили трехэтажное здание, в котором располагался филиал «Международного общества сознания Кришны». В здании стражи порядка обнаружили большое количество религиозных символов, кришнаитских картин и ковриков для молитв, а также курящиеся благовония и примерно три десятка человек в долгополых холщовых одеждах.

Всех обнаруженных в здании граждан сотрудники полиции задержали и отправили в отделение для проверки документов.