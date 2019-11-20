Эксперт рассказал, как решить проблему обманутых дольщиков в России

В Госдуме подумали отказаться от долевого строительства в России. Это позволило бы решить проблему обманутых дольщиков, считает глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Другой российский политик — премьер-министр Дмитрий Медведев недавно также заявил, что в будущем от долевого строительства все же стоит уйти.

С политиками согласился эксперт по недвижимости, глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев, поскольку долевое строительство — рисковая рыночная история, в рамках которой граждане сразу ставят средства на кон: повезет — если достроят.

Кстати, нигде кроме, как в России долевой модели, где задействованы все средства дольщика, не существует. Но если все-таки отказаться от долевого строительства, то какую инвестиционную модель использовать? Об этом «Политика Сегодня» и спросила Апрелева.

Эскроу-счета и их минусы

Есть несколько вариантов, как избежать появления «обездольщиков». Первый — эскроу-счета. Это специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до того момента, как застройщик не закончит одну из ступеней строительства. Однако и здесь есть нюансы, поскольку эскроу-система, по словам эксперта, не доработана в полной мере. К тому же отсутствие «гибкости» делает ее малопривлекательной для граждан с разными финансовыми возможностями.

«Инструменты, которые были запущены Минстроем РФ по созданию эскроу-счетов – они, к сожалению, недогружены. Они должны были бы обеспечить переход к такой модели проектного финансирования. Но этот инструмент был не доработан. Не были учтены интересы дольщиков: не было реализовано возможности в рамках эскроу-счетов постепенно финансировать строительство, то есть не было возможности поэтапно финансировать строительство. К тому же это негибкая система. Можно, конечно, и эту систему по эскроу-счетам доработать со стороны Минстроя, чтобы она была принята дольщиками», — говорит Апрелев.

Однако, получается странная история: граждане должны оплачивать в полном объеме взнос по цене уже готового дома. Это по мнению Апрелева, не создает никакой мотивации к тому, чтобы, покупая недвижимость, создавать счет и вносить на него средства. Зачем, если можно дождаться полной застройки и купить уже готовое жилье?

«Недокрученная схема может привести к тому, что люди будут отказываться от внесения средств на эскроу-счета в банках, что приведет к тому, что рынок самостоятельно найдет инструменты финансирования строительства через проектное финансирование», — ответил Апрелев.

Международный опыт проектного финансирования

Проектное финансирование — это относительно новая финансовая дисциплина, которая за последние 20 лет получила широкое распространение в развитых странах мира. Последние 10 лет стала активно применяться в России. Рисков здесь намного меньше, более того — они почти отсутствуют.

«Речь идет о простых вещах. Первая – заключаются договоры, в рамках которых дольщики вкладывают 10% в качестве обеспечения обязательств. Это как задаток по договору. В случае отказа на покупку со стороны гражданина – эти деньги остаются у застройщика. И если он сохраняет договоренность по оплате на момент готовности объекта, то он обязан приобрести этот объект, оплатив его. При этом произвести оплату он может как с помощью ипотечного кредитования со стороны банка, так и с помощью любого другого инструмента, если у него есть собственные накопления», — объясняет Апрелев.

Здесь важно другое — при помощи накопления таких договоров с покупателями застройщик набирает определенный объем подтверждений, помогающих выстроить правильную стратегию проектного финансирования, которую потом он согласует с банками. Они-то потом и выдают финансирование и контролируют застройщика.

«У нас банки, конечно, отказываются участвовать в подобного рода проектах и в проектном финансировании, хотя это их прямая обязанность, с точки зрения управления рисками и финансирования строительных проектов. Везде и раньше на Западе, в эпоху СССР, безусловно, банки осуществляли кредитование и оценку рисков при различных проектах строительства. И если такая система может быть запущена, то есть банки будут готовы осуществлять проектное финансирование, и у них будут специалисты для того, чтобы контролировать проекты, их риски — это все будет замечательно», — резюмировал эксперт.

Вопрос состоит в том, что коммерческие банки должны мотивироваться со стороны центрального банка. Например, над застройщиком во время проектного финансирования нужно установить надзор, считает Апрелев. Это может быть резервирование средств или другие стимулирующие факторы, позволяющие банкам на данном этапе развития рынка проектного финансирования, потратить денежные средства на подготовку специалистов и запуск новых программ строительства.