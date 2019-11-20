Вишневский на фоне секс-скандала рассказал о «прекрасных» отношениях с деканом Воронцовым

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский дал интервью «Петербургскому дневнику», где впервые прокомментировал развернувшийся вокруг него скандал о домогательствах. Преподаватель рассказал, что с ученицами его отношения всегда были не более чем формальными, он и дружить с ними не хотел, тем более что-то большее.

Преподаватель РГПУ им. Герцена вновь отверг все обвинения, которые к нему предъявили несколько студенток. Ни письма в редакции, ни даже видео, где одна из жертв делится деталями домогательства, не заставили депутата признать вину. Вишневский настаивает, что во всем виновата политика.

Кроме того, в беседе с изданием он отметил свои «прекрасные» отношения с деканом факультета истории и социальных наук Алексеем Воронцовым. Они некоторое время были коллегами в ЗакСе пятого созыва, где Воронцов был главой комиссии по образованию, науке и культуре. Сам же декан осторожничает в высказываниях о секс-скандале, он заявил, что намерен лично встретиться с его центральной фигурой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Университет игнорирует требования профсоюза студентов отстранить Вишневского от работы, несмотря на усиливающуюся обеспокоенность студентов. Информацию о нем уже давно, еще в самом начале этой скандальной истории, удалили с сайта, однако университет заявляет, что дело в том, что Борис Лазаревич сотрудничает с ним на основе гражданско-правового договора.

Интересен также факт того, что именно официальное правительственное издание «Петербургский дневник» дало возможность оправдаться фигуранту скандального дела о домогательствах, закрывая газа на оппозиционность депутата и его открытое непринятие нового состава Смольного. Причина может крыться в том, что главред Кирилл Смирнов закончил тот самый факультет, где преподает Вишневский. Может быть он все еще дорожит контактами с руководством вуза.

Нашумевшее дело Вишневского играет новыми красками на фоне недавней жуткой трагедии, произошедшей с Анастасией Ещенко, аспиранткой СПбГУ, с которой зверски расправился доцент Олег Соколов. При том жалобы на него начали поступать гораздо раньше случившегося, но были проигнорированы коллегами, ослепленными научными заслугами Соколова.