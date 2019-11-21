Россияне массово стоят в очередях за медсправками для водительских прав

Жители ряда российских городов с раннего утра занимают очереди для прохождения медосмотра на получение водительских прав по старым правилам. Об этом пишут местные СМИ.

Корреспондент ИА «Чита.Ру» рассказал, что горожане стоят по несколько часов на морозе перед наркологическим диспансером. По словам одного из мужчин, он пришел за справкой к 8:00 и оказался у входа в здание только в 10.30.

Очереди выстроились в Воронеже. По данным местного наркодиспансера, после 22 ноября стоимость документа для водительских прав возрастет в пять раз. В Ярославле, где стоимость медицинских справок якобы вырастет в 14 раз, также занимают очереди.

Читатели издания «E.1» сообщили, что жители Екатеринбурга выстраивались в очереди с шести утра. Как пишет «Ngs.24» такая же ситуации наблюдается в Красноярске. Мужчина в очереди рассказал, что люди записываются в специальную тетрадку, где уже находятся фамилии более 300 человек.

В одном из медцентров Тюмени люди ждут по 40-50 минут, чтобы подать документы для прохождения медосмотра, сообщает местное издание «Вслух».

Ранее «Российская газета» написала об изменении правил медицинского освидетельствования водителей. С 22 ноября при получении или обновлении водительского удостоверения россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения наркотиков, а также на маркер CDT, который выявляет хронический алкоголизм.

Раньше эти анализы брали при условии обнаружения конкретных симптомов. Пода данным издания, изменение правил приведет к подорожанию цен на справки в несколько раз.