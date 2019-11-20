Соловьев считает, что Ходорковский вспомнил о Дуде, когда искал замену Навальному

Журналист Владимир Соловьев в беседе с «Царьградом» не только фотографией показал связь блогера Юрия Дудя с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Он подчеркнул, в этой «борьбе жабы с гадюкой» победил Дудь.

Ранее блогер получил премию Ходорковского за фильм о теракте в Беслане. После этого СМИ заговорили о том, что Дудь оказался проектом опального олигарха. Соловьев разделяет такую токую зрения.

Ведущий полагает, что Ходорковский в проекте «Юрий Дудь» даже не преследует цель получить какую-то материальную выгоду. Скорее, «им движет ненависть, жажда мести, он в этом абсолютно иррационален». По словам, Соловьева цель олигарха — отомстить стране и людям, которых он считает виновными в том, что всё пошло не по его плану

Как известно, Дудь делал интервью с Ходорковским. Соловьев изложил свою цепочку сотрудничества. Для начала вышел лживый фильм о трагедии в Беслане, а после в игру вступил экономист Сергей Гуриев, который в интервью с Дудем напоминал об опальном олигархе.

«Теперь идут уже очевидные пиар-шаги на фоне смены Алексея Навального, который не оправдал надежд во время московских событий... Но и Навальный не может допустить, что может быть кто-то, кроме него. Поэтому, конечно, в борьбе жабы с гадюкой каждый уполз в свою норку. Или упрыгал. А дальше надо же кого-то искать, поэтому тут и вспоминается выращиваемый в течение некоторого времени юноша Юрий Дудь», — выразил мнение Соловьев.

Напомним, Навальный — раскрученный проект, в которого на протяжении многих лет делались многомиллионные вложения. Сейчас, когда эта инвестиция отпала, Ходорковскому нужен новый человек, который сумеет «проталкивать» нужные идеи на должном уровне.

Для раскрутки неизвестного «персонажа» времени нет (в 2021 году выборы в Госдуму, которые можно использовать для организации протестов), поэтому олигарх решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Выбор пал на очередного блогера, который не нуждается в дополнительной рекламе. Дудь успел себя зарекомендовать на YouTube-площадке, «набив» аудиторию провокационными интервью с известными людьми.

Отметим, основная масса подписчиков его канала — молодые люди, через которых легко продвигать любые установки.