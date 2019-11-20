Евросоюз под видом реформы перекрывает путь в объединение Балканам и Украине

Во Франции вышел проект реформы, который вводит новые правила вступления в Европейский союз (ЕС). Согласно нововведениям весь процесс вхождения будет разделен на семь этапов с возможностью прекратить процедуру вступления в любой момент, пишет News.ru

Некоторые европейские дипломаты уверены, что это не просто реформа, а явная попытка Парижа остановить расширение ЕС. Такое положение дел прежде всего может негативно отразиться на ближайших в очереди кандидатах на вхождение в Европейский союз: Северной Македонии, Албании, Сербии и Черногории, коснуться это может и Украины, которая по-прежнему надеется на шанс вступить в желанное европейское сообщество.

Критики французского проекта отмечают, что в нем на первый план вышли субъективные меры оценки государства для определения возможности его вхождения в ЕС. Так, по мнению недовольных проектом, верховенство закона, права человека и безопасность — то, чем может похвастаться далеко не каждая страна-участник союза сегодня, чего уж требовать от «новобранцев». К примеру, Венгрия и Польша регулярно фигурируют в разбирательствах по притеснению свободы СМИ и независимости судов.

Также издание The Atlantic передает, что критики находят украинские реформы, которые никого не оставили за решетками, подозрительными, а связи администрации президента Зеленского с украинскими олигархами вызывают у них подозрения. Поэтому некоторые главы европейских стран намерены пересмотреть подход к Украине.

На этом фоне бросается в глаза недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что Брюсселю стоит заботиться о качестве, а не о количестве:

«Брюссель должен сосредоточиться на качественном углублении интеграции, а не тратить бесконечные ресурсы на адаптацию стран, все еще страдающих от коррупции и высокого уровня преступности», — выразил свою позицию Макрон.

Такие взгляды французского лидера заставили сторонников расширения ЕС задуматься о том, что реформа является скорее способом заблокировать расширение организации.

«Это все не маскирует того факта, что французские предложения имеют в основе не реформирование процесса принятия новых стран, а прекращение расширения союза», — подвел итог происходящему европейский дипломат в беседе с Politico.

Многие дипломаты в свою очередь уверены, что Макрон лишь констатировал факт, а Евросоюз давно погряз в нескончаемых переговорах. Также есть предположение, что странам наиболее сильно жаждущим европейского членства предложат сотрудничество в «норвежском» формате — когда многие блага доступны и без членства ЕС, к примеру, торговля товарами в Европе без пошлин.