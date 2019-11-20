Ройзман пробежался с Навальным от Ходорковского

Блогер Алексей Навальный и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман встретились в Москве, чтобы обсудить выборы в Госдуму 2021 года. Новый политический альянс вряд ли понравится другому союзнику Ройзмана, Михаилу Ходорковскому, с которым у Навального возникли разногласия, пишет ФАН.

Навальный и Ройзман — любители утреннего бега, поэтому встреча двух либералов прошла в формате пробежки в Лужниках. Они обсудили политические вопросы и, в частности, грядущие выборы. Ранее в эфире «Эха Москвы» Ройзман признавался, что раздумывает об участии в них.

Позже экс-мэр объявил, что планирует баллотироваться от «Партии перемен», при условии, что председателем будет Дмитрий Гудков.

Выборы в Госдуму — мероприятие крайне дорогостоящее, для которого определенно понадобится спонсор. По мнению ФАН, такая роль отведена уже пытавшемуся «купить» уральского политика Ходорковскому. Это подтверждается участием Ройзмана в конференции «Россия для граждан», организованной беглым олигархом. Желание экс-мэра получить деньги объясняет, почему ярый гомофоб вдруг начал помогать ЛГБТ-сообществу Екатеринбурга.

Издание не исключает, что Ройзман колеблется с определением союзника. Кандидатура Ройзмана может стать логичным решением для команды Навального. Несмотря на богатство Ходорковского, у Навального есть важное преимущество: он живет и действует в России. В случае неудачи Ройзману гарантирована хоть и сомнительная, но известность, как это случилось с Любовью Соболь.

Напомним, в 1981 году 19-летний Ройзман был осужден за кражи и мошенничество. Будущий политик обманывал девушек, влюбляя их в себя и обворовывая. В 1999 году он создал фонд «Город без наркотиков», где наркоманов «лечили» голодом и побоями. В борьбе с наркоманией Ройзман сотрудничал с ОПГ Екатеринбурга, например, с «Уралмашем».

Однопартиец Олег Кинев убил пожилую Ольгу Ледовскую, чтобы присвоить ее квартиру. Правда, на суде он сказал, что решился на преступления из-за долга Ройзману, который помог ему пройти в городскую Думу, а затем поставил его на «счетчик». Ройзман отрицал это, но признался, что убитая старушка обращалась к нему с подозрениями и указывала на Кинева. Публичное «покаяние» помогло политику замять дело.

Основатель ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Алексей Навальный известен тем, что живет на донаты и публикует заказные расследования. Руководство фонда одозревается в отмывании денег.