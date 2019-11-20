Мост в Станице Луганской открылся для пешеходов

Мост в Станице Луганской, расположенный на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, открылся для пешеходов в среду, 20 ноября. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Движение открылось после того, как Станичный мост покинул украинский лидер Владимир Зеленский. На восстановленной переправе он пробыл несколько секунд, а после скрылся за охраной. Общаться с журналистами из Луганска, которые стояли на другой стороне моста, президент отказался.

Ранее в среду Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской через два-три дня.

Напомним, в 2015 году мост через Северный Донецк на пункте пропуска был разрушен в результате боевых действий. Тогда организовали пеший проход по деревянным настилам и лестницам.

Участники Контактной группы в Минске 17 июля договорились о ремонте моста. В дальнейшем стороны обязались использовать мост исключительно в гражданских целях.