Путин заявил, что итоги распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

Российский президент Владимир Путин считает, что результаты распада СССР гораздо печальнее самых негативных ожиданий. Так глава государства на форуме «Россия зовет» прокомментировал выступление одного из участников, который сравнил кризис, предшествовавший распаду СССР, и трудности, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз.

Путин отметил, что результаты неэффективной экономической политики в СССР сказались и в политической сфере.

«Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», — считает глава государства.

По словам Путина, неэффективная экономическая политика в СССР привела к коллапсу в социальной сфере и сказалась на политической сфере. Говоря об эффективных преобразованиях, Путин привел в пример Китай. По его словам, в этой стране получилось хорошо «использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики».

Путин считает, что определенные параллели между СССР и ЕС возможны, хотя есть серьезные различия. Он напомнил, что СССР был единой централизованной страной, а Евросоюз таковой не является.