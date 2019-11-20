Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Сотрудникам РГПУ имени Герцена настоятельно рекомендуют не комментировать скандал с домогательствами депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который преподает в вузе, к студентам. Об этом свидетельствует служебная записка, копия которой оказалась в распоряжении Nation News.

Копию документа, написанную первым проректором Герцена Владимиром Лаптевым, прислал изданию анонимный источник, который активно следит за развитием ситуации вокруг Вишневского. Документ адресован начальнику управления по связям с общественностью Владимиру Летуновскому.

Речь в нем идет об «особом режиме информационной безопасности» поводом для которого послужили сообщения «о неправомерных действиях» преподавателя Вишневского.

Издание отмечает, что одним из пунктов в записке значится: «рекомендовать профессорско-преподавательскому составу воздержаться от комментариев данной ситуации в СМИ».

Документ датирован 11 ноября. Уже на следующий день вуз выступил с официальным заявлением, из которого что все просьбы Лаптева были удовлетворены. Про последний пункт в нем нет ни слова, отмечает издание. Как пишет Nation News, что преподаватели Герцена не спешат публично характеризовать коллегу и проливать свет на его поступки. Делают они это добровольно или принудительно, неизвестно.

Nation News обратилось за комментарием в пресс-службу РГПУ имени Герцена по поводу присланного документа, однако в вузе отказались оперативно прояснить ситуацию. Издание отправило официальный запрос, ответ на него пока не получен.

Напомним, секс-скандал с парламентарием произошел в ноябре. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств.

Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.

Сам Вишневский чтобы вместо того, чтобы признаться и извиниться, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что все происходящее является черным пиаром политтехнологов.