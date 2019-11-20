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18:48   20 Ноября 2019
Россия

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Сотрудникам РГПУ имени Герцена настоятельно рекомендуют не комментировать скандал с домогательствами депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который преподает в вузе, к студентам. Об этом свидетельствует служебная записка, копия которой оказалась в распоряжении Nation News.

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Копию документа, написанную первым проректором Герцена Владимиром Лаптевым, прислал изданию анонимный источник, который активно следит за развитием ситуации вокруг Вишневского. Документ адресован начальнику управления по связям с общественностью Владимиру Летуновскому.

Речь в нем идет об «особом режиме информационной безопасности» поводом для которого послужили сообщения «о неправомерных действиях» преподавателя Вишневского.

Издание отмечает, что одним из пунктов в записке значится: «рекомендовать профессорско-преподавательскому составу воздержаться от комментариев данной ситуации в СМИ».

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Документ датирован 11 ноября. Уже на следующий день вуз выступил с официальным заявлением, из которого что все просьбы Лаптева были удовлетворены. Про последний пункт в нем нет ни слова, отмечает издание. Как пишет Nation News, что преподаватели Герцена не спешат публично характеризовать коллегу и проливать свет на его поступки. Делают они это добровольно или принудительно, неизвестно.

Nation News обратилось за комментарием в пресс-службу РГПУ имени Герцена по поводу присланного  документа, однако в вузе отказались оперативно прояснить ситуацию. Издание отправило официальный запрос, ответ на него пока не получен.

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Напомним, секс-скандал с парламентарием произошел в ноябре. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой Вишневского, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств.

Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки.

Сам Вишневский чтобы вместо того, чтобы признаться и извиниться, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что все происходящее является черным пиаром политтехнологов.

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Автор: Саида Габиева
#вишневский #домогательства

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