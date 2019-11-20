Ходорковский и Навальный выдвинут в Госдуму-2021 Светова, Дудя и Соболь

Одним из важнейших событий осени 2021 года станут выборы депутатов в состав Государственной думы VIII созыва. Выборы только через два года, но так называя несистемная оппозиция уже разрабатывает план подрыва России изнутри.

Немецкое пропагандистское издание Deutsche Welle опубликовало интервью с Леонидом Волковым, который руководит сетью штабов Алексея Навального. Вопросы ему задавала Жанна Немцова, дочь политика Бориса Немцова, отвечая на них, Волков отметил, что много сил брошено для подготовки «умного голосования» (УГ).

«Мы уже, на самом деле, по уши в подготовке к выборам в Госдуму 2021», — заявляет Волков.

Первые пробы УГ Навального состоялись этим летом. Готовясь к этому, блогер еще весной представил свою команду депутатов, которая состояла из сотрудников признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В нее вошли Любовь Соболь (юрист ФБК), исполнительный директор ФБК Иван Жданов и ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов, мундеп Илья Яшин и его коллега Константин Янкаускас.

Каждый из кандидатов хорошо знаком узкому кругу оппозиционеров, но вот московские избиратели, не интересующиеся их капканами не знакомы с этими лицами. Ни один из кандидатов не смог получить поддержку избирателей. Вероятно, того и добивался Алексей Навальный, ведь это очередной сомнительный повод обвинить власть в снятии с выборов оппозиционных выдвиженцев.

Также из интервью Волкова стало известно, что прошлые выборы Навальный использовал как тренировку перед реализацией своих будущих планов. Так, судя по всему, подготовка к выборам и вправду идет полным ходом. Российская оппозиция совещается на различных мероприятиях, которые все чаще организуются для них западными покровителями.

К примеру, одним из них стала конференция «Россия для граждан», которую спонсировал и организовал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский при поддержке своей признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия». Олигарх не скрывал, что встреча будет посвящена будущим выборам, а также что он надеется на то, что в России вспыхнут новые беспорядки. Он не постеснялся призвать либералов к повторению «гонконгского сценария», передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Уже известно, кто войдет в команду сподвижников Ходорковского — не секрет, что это Соболь и ее муж Сергей Мохов, который и ранее был уличен в посредничестве между беглым олигархом и оппозицией, Юрий Дудь, который уже доказал свою верность, выступив на летних акциях протеста, и Светов, особенно отличившийся либертерианскими взглядами, любовью к загранице и несовершеннолетним девочкам.