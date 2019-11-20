Как кит Хвальдимир заставил западные СМИ реветь белугой и страдать шпиономанией

Игривый кит-белуха, ролик с которым на прошлой неделе появился в соцсетях, стал настоящей звездой интернета. Зубастый весельчак повстречал людей в Северном Ледовитом океане. Забавы ради, моряки бросили белухе регбийный мяч. К всеобщему удивлению, кит поймал его и вернул, давая понять, что не прочь продолжить привычную для одомашненных четверолапых игру.

Позднее журналисты выяснили, что млекопитающее встречает людей не впервые и у него даже есть имя — Hvaldimir («Хвальдимир»). Так его назвали норвежцы, составив два слова: Hval – «кит» и Vladimir – якобы в честь Путина.

Пока Хвальдимир собирал лайки и репосты, за ним или за очень похожим на него сородичем закрепилась слава русского шпиона. Во всяком случае, так белого кита на английском называют авторы роликов на Youtube — Russian spy. В мае этого года кита засняли, когда он любезно вернул женщине упавший в воду смартфон, вероятно, успев скачать на флешку секретные данные.

А в начале сентября «русского шпиона» застали играющим с чайкой. Не исключено, что пользователю удалось запечатлеть вербовку иностранного агента.

Спустя три недели предположительно «агент Хвальдимир» имел наглость стащить у мужчины экшн-камеру GoPro. Оно и понятно. Без технического оснащения в работе на спецслужбы, конечно, не обойтись.

А если серьезно, то версия о ките-шпионе появилась в норвежской прессе в апреле, когда белуху обнаружили в прибрежных водах Скандинавии с обвязкой для камеры. На ней была надпись: «Санкт-Петербург». Как и тогда, после случая с игрой в регби военные эксперты, аналитики следом и в уважаемых западных изданиях — от The Guardian до CNN — выдвигали версии о боевой подготовке кита. Американский эксперт по фамилии Саттон, изучив карты Google, пришел к выводу, что очень похожий на Хвальдимира кит сбежал с военной базы в бухте Оленья губа.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «Политикой Сегодня» версию о шпионящем Хвальдимире отнес к разряду конспирологических домыслов. Эксперт полагает, что надпись на обвязке указывает на то, что в свободное плавание белуху отправили исследователи из НИИ в Петербурге, а в дружелюбном поведении кита нет ничего необычного.

«Мы знаем истории, когда дельфины играют с людьми. Это происходит в Черном море или каких-то других морях. Мы знаем, когда дикие дельфины спасают людей. Если мы посмотрим внимательно на этот ролик, то увидим, что она не знает, как его взять. Только с третьей или четвертой попытки поняла, как мяч вернуть. Если бы животное было бы обучено, то ему не пришлось повторять этот трюк несколько раз, чтобы понять, как принести мяч, не выпуская», — привел аргументы ученый.

Одними из первых, кто пытался обучить дельфинов военной службе, были американцы. Во время войны с коммунистическим Вьетнамом они обучили шесть животных перехватывать пловцов-диверсантов, пытавшихся прикрепить к кораблям возле базы Камрани магнитные мины. Примерно в то же время СССР открыл первый военный океанариум в Казачьей бухте Севастополя.

«Это была живая торпеда, которая могла подплыть к судну и его взорвать, но сейчас средства перехвата такие источники обнаружат, — сказал «Политике Сегодня» глава «Ассоциации полярников» в Петербурге Владимир Шамахов. — Смысла в этом [шпионаже] нет никакого. Почему мы не говорим о шпионаже птиц? Сколько их летает. Медведи бегают через границы, лоси. Почему мы их не подозреваем. Это фейки и хорошая тема почесать языки. Глупо и обидно таких прекрасных животных вводить в орбиту международных конфликтов».

Дружелюбного полярного дельфина Хвальдимира западная пропаганда записала в шпионы, чтобы в очередной раз демонизировать Россию, разделят точку зрения коллеги Кнутов.

«Я считаю, что это мощный фейк, которые на Западе выдумали, чтобы показать, какие эти русские монстры. Дошли даже до того, что у них и морские животные предназначены для целей убийства. Тот ролик говорит о том, что животное миролюбивое, дружелюбное и не может быть натренировано на убийство и причинение вреда людям», — сказал эксперт.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, комментируя поведение Хвальдимира, в шутку поздравил коллег из соответствующих ведомств за прекрасную подготовку животного. Отвечая на вопрос «Политики Сегодня», обучают ли военные обитателей арктических глубин шпионским трюкам, представитель ведомства заявил, что ему о таких фактах ничего неизвестно.