Путин назвал выдумкой и чушью миф о российской угрозе

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что итоги распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

Путин заявил, что итоги распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

 Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского
Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

 Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

 Глава курдских боевиков в Сирии обменял мечту своего народа на часы и виллы в США

Глава курдских боевиков в Сирии обменял мечту своего народа на часы и виллы в США
Путин заявил, что итоги распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

Путин заявил, что итоги распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

 Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского

Преподавателям РГПУ запретили обсуждать со СМИ аморальное поведение Вишневского
Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

 Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

 Глава курдских боевиков в Сирии обменял мечту своего народа на часы и виллы в США

Глава курдских боевиков в Сирии обменял мечту своего народа на часы и виллы в США
18:09   20 Ноября 2019
Россия

Путин назвал выдумкой и чушью миф о российской угрозе

Путин назвал выдумкой и чушью миф о российской угрозе

Российский лидер Владимир Путин назвал так называемую российскую угрозу выдумкой и чушью. Об этом он заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Путин подчеркнул, что все понимают, что РФ не намерена «ни на кого нападать».

Глава государства добавил, что некоторые страны стремятся нажиться на выдумке о «российской угрозе», изображая борцов с несуществующей угрозой.

«Несмотря на все проблемы с Украиной и спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, всем понятно, что Россия ни на кого не собирается нападать.», — отметил Путин.

Президент считает миф о «российской угрозе» временным явлением. По его словам, для лидеров ведущих стран Европы это совершенно очевидно.

Ранее в среду Путин заверил россиян, что экономический рост в стране продолжается. Также он отметил, что рост действительно меньше, чем в прошлом полугодии, но это ненадолго.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...