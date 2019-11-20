Путин назвал выдумкой и чушью миф о российской угрозе

Российский лидер Владимир Путин назвал так называемую российскую угрозу выдумкой и чушью. Об этом он заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Путин подчеркнул, что все понимают, что РФ не намерена «ни на кого нападать».

Глава государства добавил, что некоторые страны стремятся нажиться на выдумке о «российской угрозе», изображая борцов с несуществующей угрозой.

«Несмотря на все проблемы с Украиной и спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, всем понятно, что Россия ни на кого не собирается нападать.», — отметил Путин.

Президент считает миф о «российской угрозе» временным явлением. По его словам, для лидеров ведущих стран Европы это совершенно очевидно.

Ранее в среду Путин заверил россиян, что экономический рост в стране продолжается. Также он отметил, что рост действительно меньше, чем в прошлом полугодии, но это ненадолго.