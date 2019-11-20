Вишневский задумался о земле перед политической смертью

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский (Яблоко) не нашел поддержки в борьбе с арт-парком, который планируется разбить на месте, ранее выделенном под проект судебного квартала.

Будущим парком на Петроградской стороне Вишневским интересовался и ранее, запросив в Смольном комментарии по поводу работ на проспекте Добролюбова. Вице-губернатор Николай Линченко ему отвечал, что разрешение на застройку выдано Госстройнадзором еще три года назад и его никто не отменял.

Как выяснилось на заседании ЗакСа в среду, 20 ноября, ответ Вишневский не смог понять. Своих коллег в парламенте он попытался уговорить запросить у губернатора Петербурга Александра Беглова разъяснений. В том числе насчет грунта. Его поддержали только 12 человек. Запрос отклонен.

Примечательно, что ранее Вишневский поддерживал арт-парк вместо судебного квартала.

Имя депутата Вишневского на федеральном уровне стало известно после секс-скандала в РГПУ имени Герцена. Одна из выпускниц вуза обвинила депутата в домогательствах во время учебы. Депутат назвал ее слова враньем, а его сторонники пригрозили разгромить редакцию Nation News, рассказавшую историю жертвы харассмента.