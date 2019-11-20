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17:33   20 Ноября 2019
Россия

Путин сообщил о сохранении позитивной динамики в экономике России

Путин сообщил о сохранении позитивной динамики в экономике России

Президент страны Владимир Путин в ходе XI инвестиционного форума «Россия зовет!» заверил россиян, что экономический рост в стране продолжается. Также он отметил, что рост действительно меньше, чем в прошлом полугодии, но это ненадолго.

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика, — заявил российский лидер. А затем привел в пример конкретные цифры. — В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента. За три квартала текущего года он скромнее — мы все это с вами хорошо знаем, — 1,1 процент. Но со второго полугодия, по оценкам Минэконом развития, отмечается определенное ускорение роста».

Владимир Путин в течение форума высказался и по другим не менее важным проблемным вопросам из разных сфер. Мероприятие организует ВТБ Капитал, его главная цель — привлечение портфельных и стратегических инвестиций в экономику России, а также успешное сотрудничество страны с иностранными инвесторами. Форум проходит ежегодно уже одиннадцать лет.

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Автор: Лев Кандинский
#путин #форум #экономика

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