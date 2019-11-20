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18:01   20 Ноября 2019
Россия

ЗакС помешал Вишневскому украсть Рождество у Петербурга

ЗакС помешал Вишневскому украсть Рождество у Петербурга

Депутат ЗакСа Борис Вишневский представил коллегам свои поправки к проекту бюджета Петербурга на три следующих года. На деле они оказались мало применимы к реальной жизни города. Парламент отклонил все восемь предложенных депутатом поправок.

Бюджет Петербурга на три следующих года в ЗакСе приняли в среду, 20 ноября. Парламентарии обсудили, в том числе, предложенные Вишневским поправки. Вместо того чтобы улучшать жизнь горожан, предложенные инициативы больше нацелены на ее ухудшение, отмечают «Невские новости».

В частности, Вишневский требует сократить праздничное оформление Петербурга. Издание узнало у самих петербуржцев, что они думают на этот счет. Горожане посчитали инициативу странной. Новогодние украшения радуют жителей города и привлекают туристов.

ЗакС отклонил восемь малоприменимых в жизни поправок к бюджету Петербурга от Вишневского

В другой поправке Вишневский попросил перестать финансировать полицию. Очевидно, к каким последствиям могло привести такое решение, если бы парламентарии его поддержали. Полицейские обеспечивают безопасность жителей Петербурга, а сокращение финансирования приведет к росту преступности.

Вишневский также раскритиковал и одну из главных магистралей города — ЗСД. Он попытался убедить коллег, что пять миллиардов субсидий — слишком много. Депутат не уточнил, что деньги за проезд по участкам на ЗСД собирают не только на компенсацию затрат строительства, но и на развитие скоростного диаметра. ЗСД приносит городу дополнительную прибыль.

Рассматривая поправки, предложенные Вишневским, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил: «Учитесь, как нужно пиариться». В желании привлечь к себе внимание путем громких заявлений Вишневского уличают не впервые, отмечает издание.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #закс

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