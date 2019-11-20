Милонов предложил запретить дни толерантности в школах после показа фильма о трансгендерах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить уроки и дни толерантности в российских школах. Толерантность, по мнению парламентария, имеет четкий идеологический посыл, который разрушает устои традиционного общества. Такую инициативу Милонов высказал в диалоге с «Политикой Сегодня».

Запретить день толерантности депутат счел нужным из-за показа фильма о трансгендерах в одной из пермских школ в рамках урока толерантности для учеников 5-11 классов. Детям показали короткометражку «Я родилась в теле мужчины».

Не всем родителям такое кино понравилось. Милонову тоже. Парламентарий не исключил, что показ фильма пролоббировали либералы и усомнился в умственных способностях тех, кто додумался выполнять инструкции в отношении детей.

«Просто с ума сошли! И люди просто тупо, не понимая, что это такое, выполняют инструкции. Во-первых, нужно запретить в школах отмечать день толерантности. Это абсолютно ненужный никем не согласованный никем невостребованный предмет. Можно что-то другое изучать. Они хотят в какой-то день поговорить о дружбе народов, то об этом можно говорить сколько угодно. Зачем следовать каким-то тупым антироссийским лекалам: отмечать день толерантности?», — задался вопросом Милонов.

Запретить уроки толерантности Милонов предлагает министру просвещения, отметив, что не надо учить детей «всякой ерунде».

«Это какой-то атавизм со времен 90-х, когда мы подписывали всякие конвенции, тогда в Стокгольме, чтобы наших детей учить этой ерунде», - резюмировал политик.

Более того, такие уроки с показами лент про транссексуалов – как минимум, прямое нарушение федерального закона о пропаганде нетрадиционных ценностей детям.

«Это можно рассматривать и как попытку совершить развратные действия по отношению к несовершеннолетним», — подчеркнул Милонов.

Получить комментарий от директора школы в Лобаново, где показали фильм, оперативно не удалось. В министерстве образования Пермского края предложили выход из конфликтной ситуации: собраться всем вместе и разобрать кино про трассексуалов.