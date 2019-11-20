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Эксперт рассказала о системе навигации, которая поможет перейти на МЦД

Эксперт рассказала о системе навигации, которая поможет перейти на МЦД

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Эксперт рассказала о системе навигации, которая поможет перейти на МЦД

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17:14   20 Ноября 2019
Россия

Эксперт рассказала о системе навигации, которая поможет перейти на МЦД

Эксперт рассказала о системе навигации, которая поможет перейти на МЦД

Первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) заработают до конца ноября. Они соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. На платформы можно перейти из метро или наземных станций.

Удобная система навигации сознана для пассажиров. О ней беседе с «360» рассказала глава комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

Она пояснила, что навигация будет расположена как в метрополитене, так и на станциях РЖД. По ее словам, уже сейчас в метро размещено более 100 тысяч элементов навигации, которые помогут москвичом перейти на МЦД. Их собирали с учетом пожеланий и предложений пассажиров.

В дальнейшем их число лишь увеличится.

«Если вдруг наши пассажиры видят, что им неудобно, они не понимают, как перейти, им не хватает какого-то указателя — очень важно, чтобы была обратная связь, чтобы к нам обращались, — подчеркнула она.

Эксперт также отметила, что все сотрудники Московских кольцевых диаметров в любой момент помогут пассажиру, у которого возникли какие-то проблемы при использовании нового транспорта.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #мцк

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