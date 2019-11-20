Медиагруппа «Патриот»
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18:30   20 Ноября 2019
Россия

PolitRussia присоединилась к медиагруппе «Патриот»

PolitRussia присоединилась к медиагруппе «Патриот»

Редакция PolitRussia и ее руководитель Руслан Осташко приняли решение присоединиться к медиагруппе «Патриот», куда также входит ИА «Политика сегодня». Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду, 20 ноября.

Начало работы «Патриота» по достоинству оценили оппозиционные политики и СМИ. Они не только обвинили медиагруппу в массовых «фейках» и «травлях», но даже начали писать заявления в полицию лично на руководителя медиагруппы Николая Столярчука.

Либеральные СМИ объявили о создании «синдиката», работа которого будет нацелена прежде всего против медиагруппы «Патриот». По словам Столярчука, «про-двинутая» оппозиция опаздывает за патриотами страны и пытается копировать действия медиагруппы в страхе перед потерей аудитории и западного финансирования.

Любимая оппозицией «Википедия» говорит, что «синдикат — одна из форм объединения предприятий, преследующая цель устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой деятельности в области определения цен и др.». Название говорит само за себя — это оппозиционная «мафия», которая регулярно участвует в информационной войне на стороне противников РФ, отмечается в заявлении.

«Патриот» отмечает создание союза оппозиционных «фейкометов» вхождением в медиагруппу одного из самых известных и профессиональных патриотически-настроенных изданий рунета — PolitRussia.

Осташко давно защищает права и интересы граждан и ведет борьбу с антироссийскими СМИ и блогерами.

Вхождение PolitRussia в медиагруппу «Патриот» даст дополнительные возможности по созданию благоприятного информационного пространства России. Это очередной шаг для образования позитивного общественного мнения среди наших граждан.

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Автор: Арсений Аскольский

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