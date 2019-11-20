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Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

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18:26   20 Ноября 2019
Весь мир

Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

Вмешательство НАТО виновато в нынешней ситуации в регионе Сахель — президент Чада

Президент Республики Чад Идрис Деби высказал мнение, что ситуация в африканском регионе Сахель ухудшилась после того, как войска НАТО вмешались в Ливию восемь лет назад. Регион стал жертвой Североатлантического альянса, а в Ливии сейчас действуют террористы и преступные группировки, передает его слова Alwihda Info.

«В 2011 году власти африканского региона Сахель опасались того, что после свержения Муаммара Каддафи в Ливию придут террористы, а страна станет для них домом, так и произошло», — заявил Идрис Деби в ходе открытия конференции глав дипломатических и консульских представительств.

Президент Чада отметил, что сейчас боевики, которые дислоцируются в Ливии, действуют не только в районе озера Чад, но и в странах региона Сахель, и с этим необходимо бороться. Идрис Деби заявил, что главы дипломатических миссий должны активнее поддерживать борьбу с террористами..

чад

Ливийского лидера Муаммара Каддафи свергли в 2011 году, а затем жестоко убили. После этого в стране начался кризис, в Ливию хлынул поток террористов. В 2015 году в стране появилось так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, представители которого непосредственно связаны с запрещенными в РФ террористическими группировками «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и «Исламское государство». Главой бандитского «правительства» Ливии является Файез Саррадж.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» для освобождения части страны от террористов, незаконно захвативших территории после революции. В апреле стартовал новый этап операции ЛНА по освобождению столицы Триполи от бандитов так называемого ПНС Ливии.

Ряд СМИ сообщал, что в борьбе с терроризмом в Ливии также участвует ЧВК «Вагнера», но никто эту информацию подтвердить не смог.

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Автор: Ольга Воскресенская
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