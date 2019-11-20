Участники Африканского дискуссионного клуба подвели итоги форума Россия — Африка

Глава «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александр Малькевич поделился впечатлениями от заседания Африканского дискуссионного клуба, который состоялся накануне, 19 ноября. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Малькевич назвал прошедшее заседание крайне увлекательным. Главной темой мероприятия стал прошедший в октябре экономический форум и саммит Россия — Африка. Участники клуба высоко оценили событие и с точки зрения организации, и анализируя результаты в целом.

Глава ФЦНЗ отметил яркие идеи и предложения, которые выдвигали участники форума. По его словам, звучали даже инициативы создать госкорпорацию «РосАфрика».

Участники Африканского дискуссионного клуба обсудили цензуру со стороны иностранных СМИ, которой все чаще подвергаются дружественные России государства. Серьезное внимание уделили и санкциям, под которыми находятся и Россия, и многие страны Африки.

По словам Малькевича, в ходе дискуссии было выдвинуто предложение о введении уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России.