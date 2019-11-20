Украина надеялась придержать свои катера в РФ, но вынуждена искать новый повод для нападок

Три военных корабля ВМС Украины, которые ранее были задержаны за незаконное пересечение российской границы, могли вернуться в страну гораздо раньше, если бы не провокационная политика Киева. Именно из-за действий киевских властей, которым были нужны не их вымпелы, а повод для обвинений во всех бедах России, привели к тому, что рейдовый буксир и два бронированных артиллерийских крейсера вернулись к Украине только 18 ноября этого года.

Команда нынешнего украинского президента Владимира Зеленского не первой начала такую тактику. Еще правительство Петра Порошенко всячески избегало возврата украинской военной техники на родину, отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Интересно, что к моменту проведения знаменитого крымского референдума в Крыму скопилось большое количество военной техники Украины. Россия поспешила вернуть ее, более двух тысяч единиц были переправлены в Киев. Однако затем Россия была вынуждена это прекратить, так как в рамках Парижской хартии и Хельсинского акта РФ обещала не поставлять оружие в горячие точки, а в Донбассе на тот момент как раз орудовали украинские силовики.

Сразу после прекращения поставок военной техники с территории Крымского полуострова на Россию посыпались всяческие обвинения, а причина прекращения тогда уже никого не интересовала. Не интересовал никого и повод для нападок — сама техника-то была в непригодном для использования состоянии. Это подметил в том числе и экс-министр обороны и бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров:

«Если Киев и примет "крымскую" технику, то только для того, чтобы потом сдать ее на металлолом», — подметил он.

Украинские политики всегда находили не мало сомнительных повод для нападок на Россию, а решать проблемы зачастую не планировали, как видимо, из-за того, что с ликвидацией проблемы пропадает и возможность раскрутить ее в свою сторону, обвинив во всем российские власти. Так, Киев, к примеру, неоднократно отвергал попытки России все-таки вернуть три украинских корабля после подписания минских соглашений. А украинский министр иностранных дел Павел Климкин и вовсе прямым текстом заявил, что если Киев примет корабли, его юридическая позиция в международных судах может пошатнуться.

Глядя на подобные примеры, невольно видишь некоторую закономерность. Напрашивается вывод о том, что инцидент в Керченском проливе был всего лишь еще одной деталью в заезженном пропагандистском пазле.