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16:06   20 Ноября 2019
Россия

Путин оценил стремление Зеленского изменить ситуацию на Украине

Путин оценил стремление Зеленского изменить ситуацию на Украине

Российский лидер Владимир Путин считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на Украине. Такое мнение он выразил на пленарной сессии форума «Россия зовет!» в среду, 20 ноября.

На вопрос участников форума, какие у него отношения с Зеленским, Путин ответил, что отношений никаких нет, потому что главы государств не знакомы лично и никогда не виделись. Он напомнил о телефонном разговоре.

«Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе», — отметил Путин.

Президент увидел в некоторых действиях Зеленского желание урегулировать конфликт в Донбассе. Речь идет о разведении сил и средств в районе Золотого и Петровского, пояснил Путин.

Напомним, Путин и Зеленский провели телефонный разговор в июле. Лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Также стороны говорили по телефону в августе и сентябре.

Личная встреча Путина и Зеленского ожидается на саммите в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #зеленский

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