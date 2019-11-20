Президент России Владимир Путин усомнился, что мировой экономике грозит рецессия. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам президента РФ, темпы роста мирового ВВП будут увеличиваться несмотря на то, что в мире существуют торговые войны, санкции и другие ограничения.

«Несмотря на торговые войны между Вашингтоном и Пекином, мировую экономику вряд ли в ближайшем будущем настигнет рецессия», — заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, власти США не заинтересованы в ухудшении торгово-экономических связей с Пекином. Путин уверен, что Вашингтон стабилизирует ситуацию в преддверии президентских выборов в США. Он также отметил, что по прогнозам темпы мирового экономического роста в будущем году превысят показатели текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными.