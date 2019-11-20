Хабенский рассказал об отношении к усыплению собак, про эвтаназию судить не взялся

Актер Константин Хабенский, основатель благотворительного фонда помощи детям с опухолью мозга, не взялся поддерживать российскую дискуссию о праве неизлечимо больных людей на добровольный уход из жизни, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Знаете, эвтаназия собаки напрямую решается хозяином. В этом смысле. Насколько у человека болит сердце за свое животное, он принимает решение. То, что касается человека, я сейчас не готов об этом говорить», — сказал актер.

Референдум о праве на эвтаназию в конце октября предложила провести глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Чиновница отметила, что тема очень деликатная, поэтому решение должен принимать народ. Скворцова ссылалась на опыт других стран, где проводилось всенародное голосование.

В России пока не определились со своим отношением к праву тяжелобольных на смерть. Согласно февральскому опросу ВЦИОМ, 37% россиян не знают, что такое эвтаназия. О ней слышали 51% опрошенных и 81% респондентов высказались против разрешения на эвтаназию желающим после 60 лет. Половина участников соцопроса поддержала эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, ежедневно испытывающих боль.