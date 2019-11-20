Путин заверил, что Россия безусловно исполнит обязательства по Парижскому соглашению

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимые решения уже приняты на правительственном уровне. Лидер страны уверен, что все обязательства по Парижскому соглашению по климату Россия выполнит.

Глава страны заявил, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для их исполнения. Президент Владимир Путин также рассказал, что во всех крупных российских городах, где находятся «наши главные эмитенты», будут разработаны и применены правительственные решения, в том числе система штрафов против тех, кто игнорирует современные технологии, способные предотвратить экологическую катастрофу.

«Мы взяли на себя большие обязательства, чем страны Евросоюза с точки зрения сокращения антропогенных выбросов в атмосферу, и уверен, мы это сделаем», — декламировал Путин.

Российский глава отметил, что соблюсти условия соглашения нужно прежде всего, конечно же, не для отчетности, а для россиян, которые заслуживают жизни в лучших экологических условиях. Также он напомнил о Киотском соглашении, по итогам которого Россия сдержала все свои обещания.

Подводя итоги, Путин сделал небольшой экскурс в историю и обозначил вехи развития экологического вопроса на территории России. Так, он убежден, что в СССР за этим вообще не следили, строили заводы, да и все. В 1990-е годы было уж совсем не до экологии, все «старались страну сохранить». В 2008 «уже в принципе готовы были», но страну настиг мировой кризис. А сейчас, по словам Владимира Путина, самый подходящий момент для решения разных экологических проблем.