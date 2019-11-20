Президент страны Владимир Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными. По словам главы государства, была «определенная тревога», но сейчас ситуация стабилизировалась. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам российского президента, антироссийские санкции со стороны Запада стали решающим фактором для того, чтобы Россия стала заниматься импортозамещением. Путин заявил, что спектр отраслей очень широк.

«Сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, оборонно-промышленный комплекс. В целом мы достигли очень серьезных и положительных результатов», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал, что у него была «определенная тревога», когда страна начала делать первые шаги в импортозамещении. Он поблагодарил всех тех, кто работает в этой сфере, так как благодаря этим людям страна сделала большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо менять ситуацию с реальными доходами граждан.