Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Отразить ночную атаку Израиля на Дамаск сирийским ПВО помогли российские и советские зенитно-ракетные установки. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» высказал военный эксперт Сергей Хатылев.

«На сегодняшний день [на вооружении Сирийской арабской армии] более 30-ти зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Производит их КПБ Тула. Это ракетное вооружение и пушечное вооружение. Особенность этого комплекса в том, что это современное оружие», — рассказал Хатылев.

«Панцирей» у Сирии, как заметил эксперт, сейчас достаточно, чтобы отразить атаки, сравнимую с той, что произошла в ночь на 20 ноября в Дамаске. Комплекс также позволяет наносить точные удары и по беспилотникам.

Есть на балансе сирийской армии и старые системы вооружения: ЗРК «Куб» для сухопутных войск — это прообраз «Бука-М1» и «Бука-М2». В рабочем состоянии еще ЗРК С-75, С-125, которые служат с 70-х годов прошлого века.

«Есть и системы С-200. Это старая система, но тем не менее, часть ее находится в боеготовности и исправна: ведет боевую стрельбу», — подчеркнул военный эксперт.

Что касается поддержки с воздуха, то средства радио-электронной борьбы установлены на самолетах.

«Есть станции РЭП, но они очень старенькие и слабенькие. Совместная работа должна быть продолжена, но все зависит от просьб и запросов сирийского руководства и от наших возможностей», — резюмировал Хатылев.

Израиль нанес ракетные удары по Дамаску в 01.30 по местному времени, за пятнадцать минут прогремело не менее 20 взрывов. Через полчаса частота взрывов снизилась, промежутки между ними составляли порядка двух минут. По данным агентства SANA, cирийские средства ПВО перехватили часть израильских ракет над южными окрестностями Дамаска.

Причиной для атаки мирного города Дамаска Израиль выбрал борьбу с отдаленным от мест ударов Тегераном. Якобы армия Ирана до этого с территории Сирии нанесла удар по Священной земле. По данным агентства SANA, удары израильских ракет унесли жизни двух мирных жителей Дамаска.