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Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

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15:40   20 Ноября 2019
Россия

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Российский лидер Владимир Путин не исключил, что инфляция в России в начале 2020 года будет ниже 3%. Такое заявление он сделал на пленарном заседании форума «Россия зовет!» в среду, 20 ноября.

При этом глава государства подчеркнул, что снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. Существуют определенные риски для оживления экономики и динамики совокупного спроса, добавил президент.

«Мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле», — заявил Путин.

Президент назвал ценовую стабилизацию большим достижением для России. Это результат системной работы правительства и Центрального банка, отметил он. Стабилизация цен открывает новые возможности для наращивания темпов и качества экономического роста.

По словам Путина, ежегодный объем инвестиций в основной капитал в РФ в перспективе должен достичь 27% ВВП.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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