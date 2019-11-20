Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Российский лидер Владимир Путин не исключил, что инфляция в России в начале 2020 года будет ниже 3%. Такое заявление он сделал на пленарном заседании форума «Россия зовет!» в среду, 20 ноября.

При этом глава государства подчеркнул, что снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. Существуют определенные риски для оживления экономики и динамики совокупного спроса, добавил президент.

«Мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле», — заявил Путин.

Президент назвал ценовую стабилизацию большим достижением для России. Это результат системной работы правительства и Центрального банка, отметил он. Стабилизация цен открывает новые возможности для наращивания темпов и качества экономического роста.

По словам Путина, ежегодный объем инвестиций в основной капитал в РФ в перспективе должен достичь 27% ВВП.