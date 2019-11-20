Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
15:25   20 Ноября 2019
Россия

Депутат Чернышов предложил альтернативу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов

Депутат Чернышов предложил альтернативу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов

Член комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил ввести единый государственный контроль для выпускников техникумов и колледжей. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня».

«Для них [выпускников техникумов и колледжей] следует вводить следующий контроль. Первое – по окончании учебного заведения они должны писать письмо на выходе. В нем будет содержаться оценка работы учебного заведения. И после первого года работы их работодатель должен отправлять в региональное отделение министерства образования отзыв о подготовленности этого студента», — резюмировал Чернышов.

В Госдуме предложили замену ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов

Депутат добавил, что вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов не стоит, оставив все как есть. Сейчас выпускники сузов вместо ЕГЭ имеют право сдать внутренние вступительные экзамены.

«Проблем с этим нет. Я не слышал, чтобы ректоры вузов жаловались или переживали по этому поводу», — подчеркнул парламентарий.

Ранее замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что дети редко уходят в средние учебные заведения по окончании школы. В среднем по России 54% школьников уходят в колледжи после девятого класса, остальные — идут в старшие классы, уточнил он. Однако в столичном регионе в колледжи идет меньший процент школьников, чем в среднем по России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #егэ #среднее образование в рф #чернышов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...