Депутат Чернышов предложил альтернативу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов

Член комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил ввести единый государственный контроль для выпускников техникумов и колледжей. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня».

«Для них [выпускников техникумов и колледжей] следует вводить следующий контроль. Первое – по окончании учебного заведения они должны писать письмо на выходе. В нем будет содержаться оценка работы учебного заведения. И после первого года работы их работодатель должен отправлять в региональное отделение министерства образования отзыв о подготовленности этого студента», — резюмировал Чернышов.

Депутат добавил, что вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов не стоит, оставив все как есть. Сейчас выпускники сузов вместо ЕГЭ имеют право сдать внутренние вступительные экзамены.

«Проблем с этим нет. Я не слышал, чтобы ректоры вузов жаловались или переживали по этому поводу», — подчеркнул парламентарий.

Ранее замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что дети редко уходят в средние учебные заведения по окончании школы. В среднем по России 54% школьников уходят в колледжи после девятого класса, остальные — идут в старшие классы, уточнил он. Однако в столичном регионе в колледжи идет меньший процент школьников, чем в среднем по России.