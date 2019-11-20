Глава курдских боевиков, называющих себя «Демократическими силами Сирии» (SDF), Мазлум Абди ежемесячно получает от США пять миллионов долларов, вырученных от продажи краденой у сирийского народа нефти. Об этом говорится в расследовании Федерального агентства новостей о расхищении американцами и их курдскими сателлитами природных богатств Сирийской Арабской республики.

В богатом «черным золотом» Заевфратье зарплата курдского боевика №1 — лишь малая часть теневого оборота. Источники агентства оценивают доход оккупационных сил США в 80 миллионов долларов ежемесячно. Под охраной наемников ЧВК Academi и курдов караваны контрабандной нефти идут в Ирак. Абди отведена одна из ключевых ролей в схеме расхищения недр.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии «Политике Сегодня» напомнил, что курдские боевики под эгидой США оккупируют восточный берег Евфрата в нарушение норм международного права.

«США ставили одной из своих целей в Сирии — возможность контролировать нефтеносные районы, поэтому здесь можно рассматривать эти действия, исходя из этого ракурса. Эти действия незаконны, и курдская автономия – это шаг к дезинтеграции Сирии. Сложно говорить о том, насколько это [оккупация нефтегазовых полей] будет содействовать экономическому развитию даже данного района. Как будет реагировать сирийское руководство тоже вопрос, здесь вполне допустимы действия для сохранения территориальной целостности Сирии», — сказал эксперт.

На коротком, но золотом поводке США главарь SDF обеспечивает бесперебойные поставки нефти, лишая САР возможности на восстановление экономики после затяжной гражданской войны. В обмен на лояльность Вашингтону боевик террористической организации «Рабочая партия Курдистана» с двадцатилетним стажем владеет поместьями в Калифорнии, Флориде и стыдливо прячет часы Patek Philippe за 300 тысяч долларов.

Богатым Абди был не всегда. До того, как он стал желанным гостем за океаном и рукопожатным для генералов Пентагона, получив американскую визу по инициативе группы сенаторов, боевика знали как ярого последователя ленинских идей под именем Мазлум Кобани, а в РПК — под прозвищем «Шахин Чило» («Ястреб Чило»).

За плечами у выпускника университета Алеппо по инженерной специальности богатый опыт террористической деятельности в турецком регионе Шемдинли на территории провинции Хаккари. Знают его и в Европе, как пропагандиста РПК. В начале 2000-х «Ястреб» уехал в Европу, где вместе с другими высокопоставленными соратниками занимался пропагандой деятельности группировки в ЕС. В Турции Абди числится в списке самых разыскиваемых террористов.

Президент Тайип Реджеп Эрдоган ранее отказался от личного знакомства с Абди по инициативе американского коллеги Дональда Трампа, дав понять, что не намерен вести переговоры с курдскими террористами.