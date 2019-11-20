Ситуацию с реальными доходами россиян необходимо менять, заявил Путин

Ситуацию с реальными доходами россиян необходимо менять, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!».

По мнению российского лидера, зарплаты россиян на сегодняшний день растут как в номинальном, так и в реальном выражении, но при этом располагаемые доходы людей не увеличиваются. По мнению президента, с этим необходимо бороться и менять такую ситуацию. Как заявил Владимир Путин, одним из основных индикаторов развития экономики России являются именно реальные доходы жителей.

«Рост реальных доходов граждан РФ должен стать одним из главных направлений работы правительства страны», — заявил Владимир Путин.

По словам президента РФ, пока работа в этом направлении ведется неудовлетворительно и результатами похвастаться нельзя.

Ранее Владимир Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю историю современной России.