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Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

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 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

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 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
14:55   20 Ноября 2019
Россия

Ситуацию с реальными доходами россиян необходимо менять, заявил Путин

Ситуацию с реальными доходами россиян необходимо менять, заявил Путин

Ситуацию с реальными доходами россиян необходимо менять, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!».

По мнению российского лидера, зарплаты россиян на сегодняшний день растут как в номинальном, так и в реальном выражении, но при этом располагаемые доходы людей не увеличиваются. По мнению президента, с этим необходимо бороться и менять такую ситуацию. Как заявил Владимир Путин, одним из основных индикаторов развития экономики России являются именно реальные доходы жителей.

«Рост реальных доходов граждан РФ должен стать одним из главных направлений работы правительства страны», — заявил Владимир Путин.

По словам президента РФ, пока работа в этом направлении ведется неудовлетворительно и результатами похвастаться нельзя.

Ранее Владимир Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю историю современной России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #политика

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