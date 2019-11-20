Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
14:51   20 Ноября 2019
Россия

Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю современную историю РФ

Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю современную историю РФ

Президент России Владимир Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю современную историю страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам российского лидера, сейчас уровень безработицы в стране снижен до 4,6 процента. Президент подчеркнул что этот показатель является самым низким за всю историю современной России.

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика», — заявил Владимир Путин.

Как отметил глава государства, в 2018 году прирост ВВП составил 2,3 процента, а за второе полугодие 2019 года отмечается ускорение его роста по данным министерства экономического развития.

Ранее Владимир Путин призвал обратить внимание на освоение средств по нацпроектам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...