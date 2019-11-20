Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю современную историю РФ

Президент России Владимир Путин назвал нынешний уровень безработицы самым низким за всю современную историю страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам российского лидера, сейчас уровень безработицы в стране снижен до 4,6 процента. Президент подчеркнул что этот показатель является самым низким за всю историю современной России.

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика», — заявил Владимир Путин.

Как отметил глава государства, в 2018 году прирост ВВП составил 2,3 процента, а за второе полугодие 2019 года отмечается ускорение его роста по данным министерства экономического развития.

Ранее Владимир Путин призвал обратить внимание на освоение средств по нацпроектам.