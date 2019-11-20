Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Военные российского Центра по примирению враждующих стран и контролю за перемещением беженцев в Сирии передали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эль-Мазраа, который находится на юге Сирии в провинции Эс-Сувейда. На гуманитарной акции присутствовал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Нуждающиеся жители Эс-Сувейды получили в сумме пятьсот продовольственных наборов, а местным школьникам российские военнослужащие вручили рюкзаки для книг и тетрадей. Кроме того, каждый желающий мог обратиться за помощью к военным врачам из России.

«Сегодня очень хороший день — мы получили гуманитарную помощь от наших друзей. Мы всегда рады видеть их у нас и говорим — добро пожаловать!», — подытожил встречу Талат Ихсейм.

Сейчас мирная жизнь в Эль-Мазраа постепенно восстанавливается, так утверждает глава района Талат Ихсейм. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал, что сады и школы постепенно заработали, но сохраняется дефицит многих товаров.

В течение долгого времени в рамках сирийского конфликта на территории Эс-Сувейды разбойничали разные террористические группировки. Затем большая часть провинции была освобождена, но в ее пустынных регионах организовались новые очаги «Исламского государства» (запрещенного на территории Российской Федерации). Общими силами в декабре 2019 года удалось ликвидировать вновь появившиеся укрытия джихадистов.