Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

Путин прогнозирует инфляцию в начале 2020 года меньше 3%

 Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными

Путин назвал результаты импортозамещения в России очень серьезными
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

Сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску российскими и советскими ЗРК

 Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды

Российские военные передали продукты жителям сирийской Эс-Сувейды
14:33   20 Ноября 2019
Россия

Путин призвал обратить внимание на освоение средств по нацпроектам

Путин призвал обратить внимание на освоение средств по нацпроектам

Российский лидер Владимир Путин заявил, что из средств, выделенных на национальные проекты, освоено только 64%. На форуме «Россия зовет» он призвал уделить этому особое внимание.

Глава государства подчеркнул, что исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты.

«Это действительно вопрос, на который мы должны обратить особое внимание», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что у властей нет цели истратить на нацпроекты «средства во что бы то ни стало». По его словам, необходим результат, который выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности.

Инвестиционный форум «Россия зовет» проходит в московском Центре международной торговли в среду, 20 ноября. Тема пленарной сессии — «Мосты над волнами деглобализации». Форум — одна из крупнейших площадок для российских и международных инвесторов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #нацпроекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...