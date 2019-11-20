Путин призвал обратить внимание на освоение средств по нацпроектам

Российский лидер Владимир Путин заявил, что из средств, выделенных на национальные проекты, освоено только 64%. На форуме «Россия зовет» он призвал уделить этому особое внимание.

Глава государства подчеркнул, что исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты.

«Это действительно вопрос, на который мы должны обратить особое внимание», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что у властей нет цели истратить на нацпроекты «средства во что бы то ни стало». По его словам, необходим результат, который выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности.

Инвестиционный форум «Россия зовет» проходит в московском Центре международной торговли в среду, 20 ноября. Тема пленарной сессии — «Мосты над волнами деглобализации». Форум — одна из крупнейших площадок для российских и международных инвесторов.