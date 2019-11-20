Создатель музея памяти Галины Старовойтовой заявил о готовности его усовершенствовать

В среду, 20 ноября, исполняется 21 год с момента убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Создатель музея ее памяти Руслан Линьков заявил, что готов приступить к усовершенствованию экспозиций.

По словам помощника Старовойтовой Руслана Линькова, он старается не вмешиваться в работу музея, которым заведует сестра Галины Старовойтовой Ольга. Он отметил, что экспонаты, представленные в музее, являются лишь самой малой частью из того, что можно показать людям. Линьков говорит, что готов подключиться к усовершенствованию музея, если его попросят об этом, и поможет сделать его интерактивным, современным и понятным посетителям.

Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев рассказал, что пересекался с Галиной Старовойтовой по работе и она вспоминается ему активным и целеустремленным человеком. Яковлев вспомнил и о том, что Санкт-Петербург сразу после убийства депутата назвали «криминальной столицей», хотя статистика говорила об обратном, но термин надолго приклеился к городу.

«Мне очень хотелось, чтобы исполнителей и заказчиков поскорее нашли, но, увы, это все затянулось на несколько лет. За процессом я, конечно, следил, но издалека. Уже было понятно, что это был думский конфликт и к жизни города он никакого отношения не имеет», — передает слова Владимира Яковлева «Петербургский дневник».

Один из организаторов убийства Старовойтовой Юрий Колчин приговорен к 20 годам колонии, 16 из которых он отсидел и хотел выйти условно-досрочно, но суд в просьбе отказал. Кроме того, киллер Виталий Акишин приговорен к 23 годам.