Сына экс-президента Германии зарезали на лекции про печень

На сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера (был в должности президента с 1984 по 1994 годы) с ножом напал неизвестный во время того, как он читал лекцию про печень. Спасти его не удалось.

По данным издания Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер почти 15 лет был главврачом клиники Schlosspark-Klinik. В день происшествия, во вторник 19 ноября, 59-летний врач проводил лекцию на тему печени. Неожиданно посреди рассказа один из слушателей набросился на него с ножом. Один из гостей лекции оказался полицейским и попытался спасти Фрица, однако сам получил серьезные ранения.

Преступника удалось схватить другим слушателям, на место вызвали медиков. Все попытки реанимации спасти Фрица фон Вайзеккера остались безуспешными, он скончался от ножевых ранений. Полиция сообщила, что подозреваемому 57-лет, он ранее не был судим. В среду мужчина предстанет перед мировым судьей.

Близкий друг погибшего, лидер партии «Свободная демократия» Кристиан Линдер подавлен произошедшим. В Twitter он описал свое состояние и отношение к произошедшему:

«Мой друг Фриц фон Вайцкзеккер был ранен сегодня ночью в Берлине. Страстный доктор и хороший человек. Еще недавно он устраивал дома барбекю. Я ошеломлен и хочу разделить свое горе. Еще раз задаюсь вопросом, в каком же мире мы живем», — высказался он.

Фриц фон Вейцзеккер был настоящим специалистом. В восьмидесятых он изучал медицину в Бонне и Гейдельберге, практиковался в США. Проработав несколько лет в Бостоне и Цюрихе, он был назначен главным врачом в отделе внутренней медицины Schlosspark-Klinik.