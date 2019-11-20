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14:17   20 Ноября 2019
Россия

Кремль считает неприемлемыми требования Эстонии вернуть «аннексированные» территории

Кремль считает неприемлемыми требования Эстонии вернуть «аннексированные» территории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к РФ. Так он прокомментировал требования спикера эстонского парламента Хенн Пыллуааса вернуть стране «аннексированные территории».

«Мы полагаем неприемлемым (это требование — прим.ред.)  и не можем с ним согласиться», — подчеркнул Песков.

Ранее Пыллуаас заявил, что РФ должна вернуть Латвии территорию в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года. Речь идет об Ивангороде и части Псковской области. По условиям договора, земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году ЭТИ территории отошли РСФСР.

МИД России неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #эстония

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