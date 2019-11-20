Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

Нападением на Сирию Израиль показал, что хочет новой эскалации конфликта, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. По мнению эксперта, Тель-Авив хочет проверить Дамаск «на прочность».

Недавно Израиль в ходе учений отрабатывал прием «ухода» от ЗРК С-400, которые были произведены в России. По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, Тель-Авив добивается новой эскалации конфликта в Сирии. Эксперт отмечает, что ВВС Израиля не впервые действуют с территории Ливана и Голанских высот, проявляя в очередной раз агрессию в адрес Дамаска. Кошкин говорит, что Израиль лишь прикрывается иранскими силами, с которыми они готовы воевать на территории Сирии незаконно.

«Если бы не развертывание на территории Сирии российских средств ПВО, Израиль действовал бы гораздо жестче», — передает слова эксперта Федеральное агентство новостей (ФАН).

Андрей Кошкин также подчеркнул, что Израиль и другие страны НАТО реально отрабатывают возможное противодействие боевой технике РФ в Сирии, а Тель-Авив особенно в этом заинтересован, так как у Сирии есть российские С-400, которые являются очень серьезным оружием.

«Члены Совбеза ООН должны быть поставлены в известность после действий Израиля в Сирии. Скорее всего, новый обстрел ВВС Израиля окажется безнаказанным и станет очередным фактом безнаказанности на Ближнем Востоке», — резюмирует эксперт.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли удары по территории Сирии, огонь велся по иранским целям, но бомбардировке подверглись сирийские военные. Израиль отметил, что преимущественно удары были нанесены по объектам бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Лива аль-Кудс», в частности по их оружейным складам в Сирии и пунктам, где они базируются. Фактически же под прицелом оказались позиции правительственных войск Сирии около Дамаска.

ВВС Израиля действовали с территории Голанских ворот, которую оккупировал Тель-Авив. Также самолеты находились в небе над городом Марджаюн Ливана. Противовоздушная оборона Сирии сумела сбить большинство израильских ракет, поэтому большого ущерба не нанесено. Власти Израиля отметили, что таким образом страна ответила на обстрел со стороны Ирана.