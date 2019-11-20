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Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

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13:45   20 Ноября 2019
Россия

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность старта поставок газа в Китай по восточному маршруту в режиме телемоста, вопрос на данный момент прорабатывается, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин и Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту.

«Безусловно, это знаковое событие, важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавней беседы, поэтому нельзя исключать, что такой телемост состоится», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, «Газпром» и китайская компания CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в КНР. Документ подписан на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров топлива по газопроводу «Сила Сибири».

«Газпром» планирует начать поставку газа в декабре.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #сила сибири

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