Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны

О начале работы девятого совместного патруля России и Турции сообщили в российском Министерстве обороны. Так, в районе общей границы Турции с Сирией, в десятках километров на северо-запад от населенного пункта Эль-Камышлы приступили к патрулированию российская военная полиция и турецкие военные.

«С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России», — уточнили в тексте сообщения.

Также раскрыт маршрут совместного патрулирования: оно проходит от таможни у населенного пункта Арада-Кабира и тянется на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Патруль следит за обстановкой в близлежащих населенных пунктах.

Дипломатическая встреча лидеров России и Турции состоялась 22 октября в Сочи. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь смогли договориться и подписали меморандум, согласно которому обе стороны подтвердили «приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции». Главы стран пришли к необходимости создания общего механизма для отслеживания исполнения обязательств, зафиксированных в меморандуме.

Так, по итогам переговоров было решено организовать совместное российско-турецкое патрулирование северо-западных районов Сирии, откуда курдские бандформирования обязаны вывести свои силы. Турция объявила об окончании операции «Источник мира» в тот же день.