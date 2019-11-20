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13:10   20 Ноября 2019
Весь мир

МИД России осудил авиаудары Израиля по Сирии

МИД России осудил авиаудары Израиля по Сирии

В ходе авиационных ударов погибли как минимум два мирных жителя. Россия считает неправильным нападение израильских Военно-воздушных сил на Сирию. Такое заявление в среду, 20 ноября, сделал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Богданов отметил, что российская сторона постарается выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Это очень все неправильно. Это ведет просто к никому не нужной эскалации напряженности», — дал он оценку случившемуся.

Сообщение о нападении опубликовала пресс-служба армии Израиля. В нем говорилось, что военные самолеты совершили удары по нескольким десяткам позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и по сирийской армии в Сирии. Такие меры Израиль объяснил тем, что это ответная реакция на недавнюю атаку их территорий. Под данным информационного агентства Sana, в результате нападения погибли как минимум два мирных жителя.

В свою очередь накануне, во вторник, 19 ноября, израильские власти сообщили, что перехватили средствами Противовоздушной обороны четыре ракеты, которые были запущены из Сирии по территории Голанских высот.

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Автор: Галина Кандинская
#сирия #израиль

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