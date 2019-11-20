Запуск первых двух МЦД позволит москвичам существенно сэкономить

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Кремль считает неприемлемыми требования Эстонии вернуть «анексированные» территории

Кремль считает неприемлемыми требования Эстонии вернуть «анексированные» территории

 Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

 Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны

Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны
Кремль считает неприемлемыми требования Эстонии вернуть «анексированные» территории

Кремль считает неприемлемыми требования Эстонии вернуть «анексированные» территории

 Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

 Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны

Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны
12:57   20 Ноября 2019
Россия

Запуск первых двух МЦД позволит москвичам существенно сэкономить

Запуск первых двух МЦД позволит москвичам существенно сэкономить

Запуск первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) позволит жителям и гостям столицы существенно сэкономить. Об этом заявила руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

По словам Лапушкиной, экономия возможна благодаря бесплатным пересадкам на метро и фиксированной стоимости проезда в зонах. Отмечается, что бесплатная пересадка действует для всех, у кого есть карта «Тройка» на метро, МЦК.

«Обязательно при этом необходимо свою карту «Тройка» валидировать не только на вход, но и на выход. Если этого не сделать, то карту могут заблокировать, поездки не спишутся, ничего не отобразится», — передает слова Анны Лапушкиной «360».

Цена за поездку спишется один раз, но только после выхода на нужной пассажиру станции МЦД, а при пересадке на метро оплата проезда не требуется.

Кроме того, названы цены проезда в диаметрах, соединяющих Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. Два диаметра будут иметь три зоны. Стоимость проезда в центральной зоне составит 38 рублей, в пригородной зоне — 45 рублей, а за поездку в дальней придется заплатить 45 рублей, но за каждую последующую пригородную зону нужно доплачивать 23 рубля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...