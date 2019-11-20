Запуск первых двух МЦД позволит москвичам существенно сэкономить

Запуск первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) позволит жителям и гостям столицы существенно сэкономить. Об этом заявила руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

По словам Лапушкиной, экономия возможна благодаря бесплатным пересадкам на метро и фиксированной стоимости проезда в зонах. Отмечается, что бесплатная пересадка действует для всех, у кого есть карта «Тройка» на метро, МЦК.

«Обязательно при этом необходимо свою карту «Тройка» валидировать не только на вход, но и на выход. Если этого не сделать, то карту могут заблокировать, поездки не спишутся, ничего не отобразится», — передает слова Анны Лапушкиной «360».

Цена за поездку спишется один раз, но только после выхода на нужной пассажиру станции МЦД, а при пересадке на метро оплата проезда не требуется.

Кроме того, названы цены проезда в диаметрах, соединяющих Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. Два диаметра будут иметь три зоны. Стоимость проезда в центральной зоне составит 38 рублей, в пригородной зоне — 45 рублей, а за поездку в дальней придется заплатить 45 рублей, но за каждую последующую пригородную зону нужно доплачивать 23 рубля.