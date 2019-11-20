Курдские боевики извинились за провокацию с российским патрулем в Сирии

После того, как в понедельник группа местных подростков забросала камнями и бутылками машины российской военной полиции во время совместного патрулирования с турецкими военными в районе Кобани в сирийской провинции Алеппо, Силы Внутренней Безопасности Асаиш курдского самоуправления выступили с официальными извинениями.

Соответствующее видеообращение СВБ опубликовали в среду. В частности, представители организации выразили глубокое сожаление в связи с произошедшим и заявили, что предпримут меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.

«18 ноября, в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью», - говорится в видеообращении.

При этом представители СВБ добавили, что убеждены в том, что находящиеся в городе Кобани и на сирийско-турецкой границе российские силы, в соответствии с Сочинским Меморандумом, гарантируют покой и безопасность местному населению.

Напомним, накануне представитель российского Министерства обороны, прокомментировал произошедшее в понедельник нападение курдов на бронеавтомобили российской военной полиции во время совместного с Турцией патрулирования на севере Сирии, назвав инцидент провокацией, спланированной заранее.