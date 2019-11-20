Курдские боевики извинились за провокацию с российским патрулем в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Москвичи пикетируют против желающего смерти «нерусским» Венедиктова-младшего

Москвичи пикетируют против желающего смерти «нерусским» Венедиктова-младшего
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

 Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны

Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны
Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Песков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

Москвичи пикетируют против желающего смерти «нерусским» Венедиктова-младшего

Москвичи пикетируют против желающего смерти «нерусским» Венедиктова-младшего
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

Израиль действовал бы в Сирии жестче, если бы не российские ЗРК С-400 — эксперт

 Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны

Девятый российско-турецкий патруль начал работу по исполнению условий меморандума, сообщило Минобороны
13:12   20 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики извинились за провокацию с российским патрулем в Сирии

Курдские боевики извинились за провокацию с российским патрулем в Сирии

После того, как в понедельник группа местных подростков забросала камнями и бутылками машины российской военной полиции во время совместного патрулирования с турецкими военными в районе Кобани в сирийской провинции Алеппо, Силы Внутренней Безопасности Асаиш курдского самоуправления выступили с официальными извинениями.

Соответствующее видеообращение СВБ опубликовали в среду. В частности, представители организации выразили глубокое сожаление в связи с произошедшим и заявили, что предпримут меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.

«18 ноября, в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью», - говорится в видеообращении.

При этом представители СВБ добавили, что убеждены в том, что находящиеся в городе Кобани и на сирийско-турецкой границе российские силы, в соответствии с Сочинским Меморандумом, гарантируют покой и безопасность местному населению.

Напомним, накануне представитель российского Министерства обороны, прокомментировал произошедшее в понедельник нападение курдов на бронеавтомобили российской военной полиции во время совместного с Турцией патрулирования на севере Сирии, назвав инцидент провокацией, спланированной заранее.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сирия #курды #извинения #политика #весь мир #кобани #патрулирование #военная полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...