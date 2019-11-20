Москвичи пикетируют против желающего смерти «нерусским» Венедиктова-младшего

Московские активисты проводят одиночные пикеты возле редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате. Акции связаны со скандалом вокруг маргинального поведения сына главного редактора либерального издания Алексея Венедиктова.

Ранее Венедиктов-младший, открыто желающий смерти «нерусским» и оскорбляющий сотрудников полиции, после разоблачения в СМИ закрыл страницу во «ВКонтакте», испугавшись возможных последствий.

Напомним, ФАН опубликовало скриншоты с личной странички сына журналиста, которую он ведет под псевдонимом Крупский, и делится с подписчиками маргинальными кадрами. На одном из них Венедиктов-младший комментирует ДТП, в которое он попал на своем элитном Мустанге. Он назвал «нерусских» участников столкновения «животными», а сотрудников ДПС нарек «мусорами».

«Поведение Венедиктова-младшего недопустимо для сына такой личности», — уверена одна из активисток.

Ранее сын журналиста-либерала прославился неуважительным отношением к стране. Он использовал авторитет отца, чтобы «откосить» от службы в армии. Сработала лазейка в законодательстве, при которой постоянно проживающий за границей россиянин может не служить.

При этом на историю с уклонистом не последовало никакой реакции, несмотря на освещение в СМИ. Венедиктов-старший тактично молчал и не комментировал ситуацию, а полиция игнорировала публичное сообщение о правонарушении.

Также СМИ писали, что Венедиктов-младший замешан в незаконном барном бизнесе. Он продавал нелегальный алкоголь посетителям, вел себя по-хамски, о чем рассказали гости заведения в соцсетях.