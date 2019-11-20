Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Соловьев осудил премию Ходороковского, отправившего людей «на смерть в Африку»

Соловьев осудил премию Ходороковского, отправившего людей «на смерть в Африку»

 Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Мурманской области

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Мурманской области
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

 Столтенберг считает, что отношения с РФ нужно улучшать, но без ущерба для НАТО

Столтенберг считает, что отношения с РФ нужно улучшать, но без ущерба для НАТО
Соловьев осудил премию Ходороковского, отправившего людей «на смерть в Африку»

Соловьев осудил премию Ходороковского, отправившего людей «на смерть в Африку»

 Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Мурманской области

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Мурманской области
Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

 Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии

Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии
Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

 Столтенберг считает, что отношения с РФ нужно улучшать, но без ущерба для НАТО

Столтенберг считает, что отношения с РФ нужно улучшать, но без ущерба для НАТО
12:37   20 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украинское государственное предприятие АМПУ («Администрация морских портов Украины») готовит требование к правительству РФ о возмещении убытков, понесенных в связи с возвращением Крыма в состав России.

Об этом в среду сообщается на сайте организации. Там же отмечается, что соответствующее уведомление в письменном виде до конца текущего года будет направленно российскому правительству.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.

В случае, если российская сторона не ответит на требование компенсации в течение полугода, Украина обратится в международный арбитражный суд.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #крым #политика #компенсация #весь мир #имущество #требование #порты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...