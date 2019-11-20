Украина намерена взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

Украинское государственное предприятие АМПУ («Администрация морских портов Украины») готовит требование к правительству РФ о возмещении убытков, понесенных в связи с возвращением Крыма в состав России.

Об этом в среду сообщается на сайте организации. Там же отмечается, что соответствующее уведомление в письменном виде до конца текущего года будет направленно российскому правительству.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.

В случае, если российская сторона не ответит на требование компенсации в течение полугода, Украина обратится в международный арбитражный суд.