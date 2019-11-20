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12:33   20 Ноября 2019
Весь мир

Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

Депутат из Германии Дитмар Барч предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы. С таким заявлением выступил председатель фракции Левой партии в бундестаге.

Дитмар Барч встретился с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. В ходе переговоров Барч отметил, что Россия и Германия имеют поводы для сотрудничества. По его словам, Москва и Берлин должны наладить общение и провести совместные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине со дня Победы в 1945 году.

По словам немецкого депутата, Россия и Германия также в рамках сотрудничества могут провести ряд совместных конференций на тему экономических вопросов, культуры и спорта.

Депутат из Германии предложил России совместно отпраздновать 75-летие Победы

2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее страны Северной Европы и Прибалтики не ответили на приглашение Москвы посетить торжественные мероприятия в России в мае 2020 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет приехать на парад Победы в российскую столицу в 2020 году, но этому может помешать президентская предвыборная гонка.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #германия #политика #75-летие победы

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