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12:47   20 Ноября 2019
Россия

ЗакС Петербурга во втором чтении поддержал проект бюджета с поправками Беглова

ЗакС Петербурга во втором чтении поддержал проект бюджета с поправками Беглова

После долгих обсуждений депутаты Законодательного собрания сошлись во мнениях и приняли во втором чтении проект главного финансового документа города. Прежде прошли 46 заседаний по его обсуждению, на которых активно дискутировали представители комитетов Смольного со служащими бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Итоговое пленарное заседание прошло в среду,20 ноября, в его ходе во втором чтении большинство поддержало проект городского бюджета с поправками губернатора Александра Беглова и фракции «Единая Россия». Так, 37 депутатов проголосовали в пользу проекта, еще четверо оказались против.

«Доходы казны в 2020 году увеличатся на 10 миллиардов рублей, а расходы на 26,3 миллиарда рублей. Еще через год, в 2021, доходы повысятся на 16 миллионов 803 тысячи рублей и в общей и в сумме составят 739 миллионов 56 тысяч рублей. В 2022 году доходы планируется повысить на 30 миллионов 757 тысяч рублей, а в общей сложности они будут равны 794 миллионам 64 тысячам рублей», — такое предложение Беглова поддержали участники заседания.

Помимо этого были названы конкретные цифры, касающиеся поступлений из федеральной казны в петербургский бюджет. Грядущий 2020 год принесет Петербургу 4,927 миллиарда рублей, следующий за ним 2021 — 4,728 миллиарда, а 2022 — 17,813 миллиарда рублей.

Главным приоритетом петербургского бюджета в предстоящие годы будет реализация президентского указа о национальных ценностях и стратегических задачах развития страны. Особое внимание также будет уделено исполнению социальных гарантий — медицинскому страхованию, обеспечению медицинскими препаратами и мерам социальной поддержки.

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Автор: Галина Кандинская
#закс #смольный #беглов #городской бюджет

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